Суббота, 11 Ноября 2017 года
12:45:37 МСК

Кудрин: Треть профессий в России отомрет в ближайшие 10 лет

Экономика

Прогресс не стоит на месте

Кудрин: Треть профессий в России отомрет в ближайшие 10 лет
Afedin
Алексей Кудрин

Тюмень, 11 ноября 2017, 12:05 — REGNUM  Бывший министр финансов Российской Федерации, нынешний глава Центра стратегических исследований (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что через 10 лет треть профессий в России попросту отомрет. Об этом Кудрин заявил сегодня, 11 ноября, форуме Calvert forum Siberia 2017, который проходит в Тюмени.

«Прогнозисты говорят, что через 10 лет треть профессий отомрет. Уйдет часть экономистов и юристов, за которых начнут работать роботы», — рассказал Кудрин.

Также Кудрин поделился своими мечтами, одна из которых заключается в том, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит.

Экс-министр считает, что всю систему государственного управления следует перестроить с учетом «цифрофизации».

"Предполагаю, что за 6 лет можно сократить количество чиновников на треть. Цифровизация и переход на другие модели управления, профилактику любых нарушений существенно сократят потребность в чиновниках и решения будут приниматься автоматически», — заявил Кудрин.

В связи с подобной тенденцией, по мнению Кудрина в ближайшие годы Россия столкнется с дефицитом квалифицированных программистов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в подобном же ключе уже высказывался глава Сбербанка и бывший коллега Кудрина по правительству РФ Герман Греф.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Цифровая экономика и электронная коммерция

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить