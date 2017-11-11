S&P подтвердило суверенные рейтинги Украины

Киев, , 00:58 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «В-» со «стабильным» прогнозом, говорится в распространённом 10 ноября пресс-релизе агентства.

Также агентство подтвердило краткосрочные суверенные рейтинги страны в иностранной и национальной валютах на уровне «B».

Напомним, в конце октября рейтинговое агентство Fitch также подтвердило долгосрочный суверенный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне «B-» со «стабильным» прогнозом.

Краткосрочный РДЭ Украины в иностранной и национальной валюте Fitch подтвердило на уровне «B».

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