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Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы и морепродуктов из Белоруссии

Экономика

В Рязанскую область ввозилась рыба и морепродукты из Норвегии, Великобритании и Финляндии под видом белорусской

Россельхознадзор ограничил ввоз рыбы и морепродуктов из Белоруссии
Рыба

Москва, 10 ноября 2017, 23:28 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) с 14 ноября ограничивает ввоз на территорию Российской Федерации рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Россельхознадзор с 14 ноября 2017 года вводит временные ограничения на поставки в Россию рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО «Витебскрыба» и ОАО «Белрыба», — сказано в сообщении ведомства.

Выяснилось, что в ходе проверок, проведенных в июле-августе 2017 года на территории Рязанской области, в этот регион России была незаконно ввезена замороженная рыба происхождением Норвегии, Финляндии, Великобритании под видом «рыбы слабосоленой мороженой» якобы произведенной в Белоруссии. Стоит отметить, что Белоруссия не имеет выхода к морю.

Ранее стало известно, что Россельхознадзорусилилконтроль за продукцией четырёх мясных предприятий Белоруссии.

В связи с нарушением российского законодательства, в правоохранительные органы и департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии направленные соответствующие письма.

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Союзное государство России и Белоруссии

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