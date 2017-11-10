ФАС и РЖД договорились по тарифам на пассажирские перевозки

Москва, , 21:41 — REGNUM ОАО «Российские железные дороги» в ближайшее время возобновят продажи билетов в общие и плацкартные вагоны. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании — дочерней структуры РЖД.

Сообщается, что неопределенность с новыми тарифами на билеты в плацкартные и сидячие вагоны на 2018 года преодолена. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и РЖД смогли достичь компромисса.

Напомним, продажа билетов в плацкартные и сидячие вагоны на 2018 год была приостановлена, так как тарифы не были согласованы в ФАС.

Дело в том, что РЖД и её дочерняя структура ФПК попросили ФАС разрешить повысить тарифы на пассажирские перевозки на 3,9%.

В ФАС ответили, что это просьба по меньшей мере неуместна. Во-первых — реальные доходы населения не растут, а падают, в этих условиях повышение цен на пассажирские железнодорожные перевозки выглядит просто грабительским.

Кроме того, в 2017 году пассажиропоток РЖД снизился на 8,4% по сравнению с 2016 годом. В такой ситуации говорить о повышении тарифов на пассажирские перевозки вообще невозможно, подчеркнули в ФАС.

Также в ФАС указали, что пассажирский подвижной парк до сих пор в полной мере не соответствует современным стандартам — далеко не все пассажирские вагоны оснащены биотуалетами и кондиционерами.

В итоге требование ФАС к РЖД на 2018 год заключалось в снижении действующих тарифов на 10%.

В результате переговоров сегодня удалось достичь определенного компромисса: тарифы на пассажирские перевозки не изменяются и остаются на уровне 2017 года, а РЖД обязуется установить кондиционеры и биотуалеты во всех вагонах поездов дальнего следования.

Как только соответствующий приказ ФАС по тарифам пассажирских железнодорожных перевозок на 2018 год будет выпущен, РЖД возобновит продажу билетов в плацкартные и сидячие вагоны.