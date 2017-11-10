Жуков: Более 100 млрд рублей распределены между регионами в 2018 году

Москва, , 21:44 — REGNUM Трехсторонняя комиссия Госдумы, Совета Федерации и правительства РФ распределила дотации на поддержку сбалансированности региональных бюджетов, а также прописала правила выделения субсидий регионам на реализацию приоритетных направлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября, об этом заявил первый зампредседателя Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Распределены более 100 млрд рублей дотаций на поддержку сбалансированности бюджетов субъектов РФ. В первую очередь они пойдут на выполнение обязательств государства по повышению заработной платы бюджетников в рамках указов президента», — рассказал Жуков.

Между тем, отметил он, сегодня далеко не все регионы могут сами обеспечить повышение зарплаты бюджетникам. Большинству из них для этого понадобятся дополнительные средства из федерального бюджета. Поэтому, объяснил Жуков, половина из выделенных средств (100 млрд рублей) уйдет именно на эти цели.

«Вторая часть, тоже около 50 млрд рублей, по определенной методике идет в целом всем субъектам РФ, у которых бюджеты не сбалансированы, на финансирование дефицитов бюджетов», — пояснил Жуков.

Проект федерального бюджета Госдума планирует рассмотреть во втором чтении 17 ноября. Однако, по словам Жукова, Трехсторонняя комиссия уже распределила все 70 различных субсидий, которые предоставляются на разные цели субъектам РФ.

«То есть, формируя свой бюджет, каждый субъект РФ будет знать точно, сколько денег он получит из федерального бюджета. Раньше об этом регионы узнавали только в течение года, когда правительство осуществляло это распределение», — подчеркнул Жуков.

Помимо этого, отметил зампредседателя Госдумы, еще 53 млрд рублей в текущем, 2017 году будут выделены наиболее закредитованным регионам для достижения сбалансированности их бюджетов.

«Те, кто больше всего нуждается, у кого самая большая величина долга и особенно те, у кого много коммерческих кредитов, которые требуют большого объема финансирования и выплаты по процентам, между ними распределено 53 млрд рублей на этот год», — указал Жуков.

По его словам, на финансирование коммерческой задолженности будет дополнительно направлено еще 20 млрд рублей.

Между тем выдачу бюджетных кредитов регионам в 2018—2020 годах предлагается приостановить — соответствующий законопроект находится на рассмотрении Госдумы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2018 года по поручению президента РФ Владимира Путина вступает в силу программа реструктуризации задолженности регионов, которая продлится в течение семи лет. Для тех регионов, в которых в течение 2018−2019 годов доходы будут расти более высокими темпами, чем инфляция, программа продлится 12 лет.