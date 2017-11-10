Оператора связи в Чувашии наказали за «самый быстрый интернет»

Чебоксары, , 20:52 — REGNUM Чувашское УФАС выиграло в суде дело о рекламе сотового оператора, который не смог подтвердить изложенные в рекламе сведения. Суды встали на сторону антимонопольного ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Первого арбитражного апелляционного суда.

В октябре прошлого года комиссия Чувашского УФАС рассмотрела заявление жителя республики и признала рекламу услуги доступа к интернету компании «МТС» ненадлежащей. По данным ведомства, реклама была размещена на фасаде торгово-развлекательного центра и содержала, в частности, слова «самый быстрый интернет» и «интернет лидер страны».

«Использование в рекламе сравнительной характеристики объекта рекламирования с иными товарами, например путем употребления слов «лучший», «первый», «номер один», должно производиться с указанием конкретного критерия, по которому осуществляется сравнение и который имеет объективное подтверждение. Реклама, не сопровождаемая таким подтверждением, должна считаться недостоверной», — поясняется в решении суда.

В судебном документе отмечается, что факт распространения ненадлежащей рекламы установлен судом первой инстанции, а затем Первым арбитражным апелляционным судом. УФАС за нарушение законодательства о рекламе привлекло компанию к административной ответственности в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

«В настоящее время распространение данной рекламы прекращено», — сообщила начальник отдела товарных рынков УФАС Анна Шевченко.

Напомним, ранее Чувашское УФАС уличило оператора сотовой связи ООО «Т2 Мобайл» в ненадлежащей рекламе за слоган «Мы дешевле».

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