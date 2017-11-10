В Подмосковье открыли бесплатный отрезок ЦКАД

Красногорск, , 19:55 — REGNUM В Московской области сегодня, 10 ноября, открыто движение по пятому пусковому участку комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в обход города Звенигорода. Протяженность запущенного участка 3,6 км.

В церемонии открытия этого участка ЦКАД приняли участие глава Минтранса Максим Соколов, губернатор Московской области Андрей Воробьев и председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей Кельбах.

Открытый участок ЦКАД включает в себя мост через реку Москва и две многоуровневые развязки.

Предполагается, что этот участок ЦКАД разгрузит Звенигород от транзитного грузового трафика и избавить от пробок, которые до этого наносили вред экосистеме города и находящимся в нем многочисленным памятникам истории и архитектуры.

«Это первая ласточка президентского проекта. До сих пор 40 тысяч автомобилей каждый день проходили через город, и это было не здорово. Надеюсь, через год мы в том же составе будем открывать здесь всю трассу — все 76 километров», — сказал Воробьев.