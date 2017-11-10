Чувашия пересчитала налог на игорный бизнес

Чебоксары, , 19:52 — REGNUM Чувашия в 2018 году планирует получить более 3,3 млн рублей налоговых поступлений от игорного бизнеса. В 2019—2020 году эти доходы будут расти. Об этом свидетельствует проект бюджета на следующий год, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно проекту документа, поступление налога на игорный бизнес прогнозируется в 2018 году в сумме 3326,7 тыс. рублей, в 2019 году — 3459,8 тыс. рублей, в 2020 году — 3608,6 тыс. рублей.

Напомним, в регионах предусмотрены налоговые ставки на игорный бизнес за тотализаторы и букмекерские конторы. В минфине Чувашии отмечают, что налоговая ставка за один процессинговый центр тотализатора и букмекерской конторы составляет 125 000 рублей, за один пункт приема ставок — 7000 рублей. Со ссылкой на данные УФНС в министерстве сообщают, что по итогам 2015 года на территории Чувашии находятся 39 объектов налогообложения налогом на игорный бизнес, из них два пункта приема ставок тотализаторов и 37 пунктов приема ставок букмекерских контор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до закрытия казино консолидированный бюджет Чувашии получал от налога на игорный бизнес более 150 млн рублей, его доля в налоговых доходах составляла 1,4%.

Отметим, что налог на игорный бизнес входит в структуру имущественного налога, поступление которого прогнозируется в целом за 2018 год в республиканский бюджет Чувашской Республики в сумме 3 521 574,3 тыс. рублей, за 2019 год — 3 583 915,3 тыс. рублей, за 2020 год — 3 661 375,4 тыс. рублей.

Несмотря на ликвидацию казино, в Чувашии правоохранительные органы регулярно выявляют незаконные игорные заведения. В частности, в декабре 2016 года была осуждена преступная группа, которая организовала сеть незаконных казино в республике. По данным следствия, незаконно полученный доход в результате игорного бизнеса превысил 338 млн рублей. Организаторы преступной группы получили от 3,5 лет лишения свободы, их подельники — по 2,5 года заключения. Самое резонансное дело по организации сети нелегальных казино было связано с делом Героя России Евгением Борисовым, которому в 2016 году было назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в размере 10 млн рублей. Его лишили звания, но затем Верховный суд Чувашии вернул звание Героя России.

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