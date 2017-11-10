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ВТБ поглотит ВТБ24 1 января 2018 года

Экономика

Акционеры одобрили

ВТБ поглотит ВТБ24 1 января 2018 года
Иллюстрация: Google Images
Банк ВТБ

Москва, 10 ноября 2017, 19:08 — REGNUM  Акционеры банка ВТБ на внеочередном общем собрании проголосовали за присоединение к нему дочернего ВТБ24. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщается на сайте ВТБ.

Согласно решению, слияние ВТБ24 с ВТБ состоится 1 января 2018.

Напомним, наблюдательный совет ВТБ ещё в ноябре 2016 года принял решение о присоединении ВТБ24 к головному банку. Президент ВТБ Андрей Костин ранее отмечал, что объединение банков даст значительный синергетический эффект, позволит сократить издержки и обеспечит повышение эффективности работы.

Ожидается, что слияние банков позволить сократить руководящий состав розницы группы на 35%. Дело в том, что на сегодняшний день розничный бизнес присутствует и в ВТБ 24, и в ВТБ, и есть управленческие команды, которые занимаются администрированием, развитием этого бизнеса в обоих банках.

Известно, что глава ВТБ24 Михаил Задорнов перейдёт на руководящую должность в «ФК Открытие», которое сейчас санируется Банком России. Команда Задорнова из ВТБ24 также переходит на работу в «ФК Открытие».

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Банковское дело

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