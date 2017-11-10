ВТБ поглотит ВТБ24 1 января 2018 года

Москва, , 19:08 — REGNUM Акционеры банка ВТБ на внеочередном общем собрании проголосовали за присоединение к нему дочернего ВТБ24. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщается на сайте ВТБ.

Согласно решению, слияние ВТБ24 с ВТБ состоится 1 января 2018.

Напомним, наблюдательный совет ВТБ ещё в ноябре 2016 года принял решение о присоединении ВТБ24 к головному банку. Президент ВТБ Андрей Костин ранее отмечал, что объединение банков даст значительный синергетический эффект, позволит сократить издержки и обеспечит повышение эффективности работы.

Ожидается, что слияние банков позволить сократить руководящий состав розницы группы на 35%. Дело в том, что на сегодняшний день розничный бизнес присутствует и в ВТБ 24, и в ВТБ, и есть управленческие команды, которые занимаются администрированием, развитием этого бизнеса в обоих банках.

Известно, что глава ВТБ24 Михаил Задорнов перейдёт на руководящую должность в «ФК Открытие», которое сейчас санируется Банком России. Команда Задорнова из ВТБ24 также переходит на работу в «ФК Открытие».