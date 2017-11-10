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Кудрин: Налоговыми сборами займутся роботы

Экономика

Кудрин считает, что через 10 лет треть всех профессий «отомрет»

Кудрин: Налоговыми сборами займутся роботы
Цитата из к/ф «Терминатор: Генезис». Реж. Алан Тейлор. 2015. США
Собирающий налоги

Тюмень, 10 ноября 2017, 18:57 — REGNUM  Через десять лет третья часть всех существующих профессий «отомрет», а рабочих заменят роботы, заявил 10 ноября глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин на форуме Calvert forum Siberia 2017 в Тюмени.

По его мнению, часть задач, которые сегодня выполняют налоговики и экономисты, также возьмут на себя роботы.

«Я мечтаю, чтобы налоговая служба не выходила на предприятия, а просто в режиме обмена данными проводила аудит», сказал Кудрин.

Бывший министр финансов считает, что через шесть лет можно будет на треть сократить всех чиновников. Кудрин считает, что одной из главных задач для России является перестройка системы управления и ее автоматизация.

В ближайшие годы, по мнению главы ЦСР, в России будет не хватать миллион программистов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября 2017 года глава Сбербанка России Герман Греф заявил, что сегодня программисты уже не востребованы, и «век айтишников» ушел в прошлое. По его мнению, на смену веку работников IT-индустрии пришел век «энергичных людей».

Читайте ранее в этом сюжете: Греф: «Век айтишников закончился». Настало время «энергичных людей»

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