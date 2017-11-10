Двое акционеров продадут свои доли в концерне «Калашников»

Москва, , 18:44 — REGNUM Частные акционеры Искандер Махмудов и Андрей Бокарев намерены выйти из концерна «Калашников» и продать свои доли. Соответствующее заявление было направлено в компанию ТКХ «Инвест» (Транскомплектхолдинг), которая владеет 49% акций концерна. Информацию подтвердил генеральный директор «Калашникова» Алексей Криворучко.

«Стоимость сделки будет определена по результатам оценки», — цитирует главу концерна «КоммерсантЪ».

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Планируемый выход из концерна подтвердил Бокарев, он пояснил, что планирует развивать гражданские направления других бизнес-активов, развитием «Калашникова» займется Криворучко.

«Он по-настоящему увлечен этим бизнесом и последние три года занимается в том числе его операционным управлением», — добавил Бокарев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в мае 2014 года была закрыта сделка по передаче Бокареву, Махмудову и Криворучко 49%-ного пакета акций концерна «Калашников». Стоимость сделки составила 2,5 млрд рублей.

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Весной 2017 года глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявлял, что еще 26% акций концерна с сохранением блокирующего пакета у госкомпании будут переданы Андрею Бокареву, Алексею Криворучко и Искандеру Махмудову. В случае завершения сделки доля частных акционеров в уставном капитале концерна увеличилась бы до 75% минус одна акция.