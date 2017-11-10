Число безработных в Чувашии достигло 31,5 тыс. человек

Чебоксары, , 18:19 — REGNUM В Чувашии вырос уровень безработицы и число безработных. За август-октябрь уровень безработицы составил 5,1%, что на 0,6% больше по сравнению с данными на начало года. Об этом свидетельствуют данные Чувашстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Согласно предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, в среднем за август-октябрь 2017 года численность экономически активного населения (в возрасте от 15 до 72 лет) в Чувашии составила 621,5 тыс. человек. Отметим, в IV квартале 2016 года численность рабочей силы в республик составляла 635,9 тыс. человек.

Из них 590 тыс. человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 31,5 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). Отметим, что на начало года число безработных было 28,6 тыс. человек, по итогам июня-августа 2017 года их число достигло 29,6 тыс. человек.

Уровень безработицы, исчисленный как отношение численности безработных к численности рабочей силы, в среднем за август-октябрь 2017 года составил 5,1%. На начало года данный показатель составлял 4,5%, в среднем за июнь-август достиг 4,7%.

По данным Минтруда Чувашии, на 7 ноября 2017 года уровень регистрируемой безработицы по отношению к численности экономически активного населения — 0,61%, численность официально зарегистрированных безработных граждан — 3934 человека.