В новогоднем наборе чувашские конфеты уступают белгородским

Чебоксары, , 17:56 — REGNUM В Чувашии предприятия стали готовиться к новогодним праздникам и заказывать подарки. Одним из первых в республике открытый запрос предложений на портале закупок разметило АО «Газпром газораспределение Чебоксары», которое планирует заказать сладкие наборы для детей сотрудников. Аукцион примечателен составом набора: из 46 наименований конфет от чувашского «Акконда» в нём будет только шесть. Злые языки тут же заговорили, что либо слава чувашских конфет меркнет, либо они так подорожали, что стали не по карману газовикам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документации, предприятие закупит новогодние подарки с набором кондитерских изделий для детей сотрудников. Всего планируется приобрести 1158 штук, каждый набор должен быть весом 940 грамм. Начальная цена — 394 тыс. рублей.

В составе набора указано 46 наименований конфет. Примечательно, что при этом только шесть изделий — чувашской фабрики «Акконд»: пять конфет и один десерт. Именитая чувашская фабрика уступила «первенство» кондитерскому объединению «Славянка» из Старого Оскола (Белгородская область): у конкурентов будет представлено семь наименований конфет. Будет в наборе и продукция частного производителя из Чебоксар — карамель на палочке.

Также в набор войдут конфеты, произведённые на фабриках и кондитерских объединениях в Пензе, Москве, Курске, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Саранске, Волгограде, Казани, Тольятти.

Указаны и требования к упаковке:

«Упаковка должна быть выполнена из двухслойного пакета с использованием алюминиевой фольги. Основной фон — золотистого цвета с серебристыми снежинками. Бока пакета должны быть выполнены в виде нарядной алой ленты, украшенной новогодними шарами золотистого цвета. На пакете изображены Дед Мороз со Снегурочкой, лесными зверятами и подарками. На упаковке имеется надпись: «С Новым годом!», — говорится в документации.