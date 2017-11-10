Тверской губернатор потребовал соблюдать программу газификации

Тверь, , 17:29 — REGNUM В Тверской области формируется программа газификации на 2018 год и плановый период 2019—2021 годов — проект документа был рассмотрен 10 ноября на заседании правительства региона, которое провел губернатор Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

В план на следующий год предлагается включить более 30 объектов в разных муниципалитетах. Перечень сформирован на основе заявок органов местного самоуправления и исполнительной власти.

«Вопрос газификации является ключевым в развитии экономического потенциала региона. Эффективность реализации программы газификации означает эффективность развития территорий и улучшение инвестиционного климата. Это системная работа, в которой должны активно участвовать главы муниципальных образований», — отметил Игорь Руденя.

Основной упор планируется сделать на газификацию юго-западных и северо-восточных районов Тверской области. Работы, как ожидается, начнутся уже с 2018 года, а полностью завершить их рассчитывают в течение трех — пяти лет.

Для проведения газа в Торопецкий, Западнодвинский, Нелидовский, Оленинский, Жарковский, Бельский районы требуется строительство газопровода Ржев-Нелидово, протяжённость которого составит более 186 км. Газификация Сандовского и Весьегонского районов предусмотрена со стороны Вологодской области от перспективной газораспределительной станции (ГРС) «Устюжна». Подключение к газу Краснохолмского, Молоковского и Максатихинского района станет возможным после реконструкции ГРС «Бежецк». Реализация этих проектов обозначена в инвестиционной программе ПАО «Газпром» и включает, в том числе, строительство межпоселковых газопроводов.

Кроме того, в областную программу газификации на 2018 год предлагается включить строительство объектов газовой сети, финансируемых за счёт подпрограммы по устойчивому развитию сельских территорий. В планах на следующий год — строительство ряда объектов за счёт средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа «Газпром газораспределение Тверь».

Предварительный проект программы газификации на 2018 год будет уточняться и корректироваться в соответствии с приоритетностью подключения территорий к голубому топливу.

На совещании обсудили также реализацию региональной программы газификации в 2017 году. Игорь Руденя потребовал от министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства на всех этапах жестко контролировать выполнение запланированных мероприятий.

Финансирование программы газификации Тверской области на 2017−2021 годы составляет порядка 2,2 млрд рублей. Это позволит построить более 186 км газопроводов-отводов, 324 км межпоселковых и 460 км внутрипоселковых газопроводов. Решение ускорить темпы газификации Верхневолжья принято в ходе переговоров, проведённых Игорем Руденей с председателем Совета директоров ПАО «Газпром» Виктором Зубковым и председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером в 2016 году.