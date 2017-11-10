Слушание по взаимным апелляциям «Роснефть»-АФК «Система» начнется 13 ноября

Челябинск, , 17:27 — REGNUM 13 ноября в 18-м апелляционном суде города Челябинска состоится первое слушание по взаимным апелляциям «Роснефти» и АФК «Система». Сумма иска «Роснефти» к АФК «Система» составляет 170 миллиардов рублей, АФК «Система» считает его необоснованным. Суд первой инстанции — Арбитражный суд Башкирии — 23 августа постановил частично удовлетворить иск Роснефти и взыскать с АФК Система 136 млрд рублей. Обе стороны с решением не согласны.

ИА REGNUM будет вести трансляцию судебного заседания. Оно начнется в 9:30 по местному времени (в 7:30 мск).