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Слушание по взаимным апелляциям «Роснефть»-АФК «Система» начнется 13 ноября

Экономика

ИА REGNUM будет вести трансляцию заседания

Челябинск, 10 ноября 2017, 17:27 — REGNUM  13 ноября в 18-м апелляционном суде города Челябинска состоится первое слушание по взаимным апелляциям «Роснефти» и АФК «Система». Сумма иска «Роснефти» к АФК «Система» составляет 170 миллиардов рублей, АФК «Система» считает его необоснованным. Суд первой инстанции — Арбитражный суд Башкирии — 23 августа постановил частично удовлетворить иск Роснефти и взыскать с АФК Система 136 млрд рублей. Обе стороны с решением не согласны.

ИА REGNUM будет вести трансляцию судебного заседания. Оно начнется в 9:30 по местному времени (в 7:30 мск).

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Иск «Роснефти» против АФК «Система»

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