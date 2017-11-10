В Липецкой области выбрали самые хозяйственные многодетные семьи

Липецк, , 17:17 — REGNUM Многодетная семья из Краснинского района победила в ежегодном конкурсе лучших хозяйств Липецкой области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, на публичный конкурс на определение лучших хозяйств года среди многодетных семей из городов и районов поступило 28 заявок от многодетных семей Липецкой области, которые ведут личное подсобное хозяйство, приобщают детей к труду и имеют общественное признание.

Наиболее активными участниками смотра в 2017 году стали жители Чаплыгинского и Усманского районов. Первое место заняла семья Ахвердиевых из Краснинского района, в которой воспитываются шесть детей. Хозяйство семьи насчитывает около 500 овец, почти четыре десятка голов крупного рогатого скота, а еще свиньи и козы. Победители соревнования получат микроавтобус ГАЗ-22 177.

Второе место разделили семьи Катасоновых из Чаплыгинского района и Селивановых из Становлянского района. Они будут награждены автомобилями LADA Granta. Третье место — за чаплыгинцами Зейналовыми, тербунцами Болговыми и измалковцами Карповыми. Все они в награду получат комплекты бытовой техники. Торжественная церемония чествования и награждения многодетных семей, имеющих лучшие хозяйства, состоится в конце ноября.

Конкурс проводится с 2011 года. За это время 181 многодетная семья приняла участие в областном смотре. 36 из них по результатам пяти прошедших конкурсов награждены ценными подарками, в том числе 12 получили автомобили. Идею возрождения культа семьи как высшей ценности постоянно поддерживает глава администрации Липецкой области Олег Королев. Акции и праздники, направленные на восстановление семейных традиций, а также конкретные шаги в реализации демографической политики, по его мнению, являются результатом объединения усилий общества и власти.

«В большой семье дети растут работящими и ответственными, настоящими патриотами. Мы будем всемерно поддерживать многодетных родителей и предпринимать дополнительные меры стимулирования рождаемости», — подчеркивает Олег Королев.