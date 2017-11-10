Тульская область: в ОЭЗ «Узловая» запущен новый инвестпроект

Тула, , 17:10 — REGNUM Проект строительства нового производства группы компаний «Арнест» на территории особой экономической зоны «Узловая» находится в активной стадии реализации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области по итогам встречи главы региона Алексея Дюмина с президентом АО «Арнест» Алексеем Сагалом 10 ноября.

Алексей Дюмин отметил, что группа компаний «Арнест» известна во всём мире как надёжный деловой партнёр и успешно работает в Тульской области уже около 10 лет. Губернатор напомнил, что на Петербургском экономическом форуме в 2016 году было подписано соглашение о строительстве в особой экономической зоне «Узловая» нового производства этой компании.

«Мы рады, что было принято решение о реализации этого инвестиционного проекта. Правительство области готово и впредь оказывать всестороннюю поддержку в реализации планов компании», — сказал Алексей Дюмин.

Алексей Сагал поблагодарил губернатора и правительство Тульской области за поддержку и отметил, что проект находится в активной стадии реализации.

Группа компаний «Арнест» — крупнейший российский производитель хозяйственно-бытовой и парфюмерно-косметической продукции с 45-летним опытом. На сегодняшний день Группа компаний «Арнест» объединяет две производственные площадки — ОАО «Арнест» в Ставропольском крае и ООО «Аэрозоль Новомосковск» в Тульской области. На долю этих двух предприятий приходится около 56% всей аэрозольной продукции, выпускаемой в России. С 2000 года на заводе выпускается контрактная продукция по заказам транснациональных компаний. Среди клиентов «Арнеста» — известные брендовые компании, лидеры парфюмерно-косметической отрасли. Продукция, произведенная на предприятиях группы «Арнест», экспортируется в более чем 20 стран СНГ, Европы, Азии и Ближнего Востока.