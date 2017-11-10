Где в Чувашии больше всего бедных семей: данные статистики

Чебоксары, , 17:00 — REGNUM В Чувашии в январе-сентябре 2017 года субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 18,6 тыс. семей, что составляет 3,9% от общего числа семей. Число таких семей по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом выросло на 198, сообщили ИА REGNUM предварительные данные в Чувашстате.

Общая сумма начисленных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 183,7 млн рублей — рост составил 3,5%. В том числе среднемесячный размер субсидий на одну семью увеличился на 2,4% и в целом по республике составил 1099,1 рубль (в январе-сентябре 2016 года — 1073,3 рубля).

В целом в Чувашии получателями субсидии на оплату жилья и коммунальных слуг являются 3,9% семей. Наибольшее количество семей, нуждающихся в поддержке, — в Шемуршинском районе (6,5% от общего числа семей), Шумерле (6,3%), Канаше (5,9%), Новочебоксарске (4,6%), Чебоксарах, Алатыре и Ядринском районе (по 4,4%). Минимальное число получателей — в Цивильском районе (1,7%), Чебоксарском и Канашском районах (1,9%).

Что касается среднемесячного размера субсидий, то наибольшие выплаты получают жители Чебоксар (1358,2 рубля), Новочебоксарска (1288,7 рублей), Алатыря и Шумерли (1122,8 рублей). Минимальные — в Красночетайском районе (452,5 рублей) и Алатырском районе (459,3 рубля).