Минобороны передало Севастополю участки в центре города

Севастополь, , 16:38 — REGNUM Министерство обороны РФ передало в собственность Севастополя пять гектаров земли в районе мыса Хрустальный в центре города. Об этом 10 ноября заявил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В настоящий момент согласно поручению президента министерством обороны сформирован земельный участок. Мы получили уведомление его предоставлении», — сказал он.

Глава города пояснил, что речь идет о территориях двух войсковых частей общей площадью около пяти гектаров.

Добавим, что разграничение гражданской земли и земель военного ведомства было предметом обсуждения в течение последних лет. Власти Севастополя совместно с министерством обороны РФ пришли к согласию о принадлежности 500 участков в черте города.

Однако оставались спорными участки территорий бывших военных заводов №22 и №54, которые расположены в центре города в районе Артбухты и мыса Хрустальный.

Командующей Черноморским флотом адмирал Александр Витко ранее заявлял, что земли в центре Севастополя ведомство планирует использовать для строительства жилья военнослужащим.

По словам Овсянникова, к моменту окончательного оформления земли военных в собственность Севастополя, исполнительная власть завершит судебно-претензионную работу в отношении значительного пространства в этом районе города. Это позволит приступить к реализации масштабного проекта — создания паркового пространства в центре Севастополя площадью около 49 га.

«Мы находимся в активной судебной тяжбе. В июле-августе мы отсудили участки на улице Катерной, которые предполагались под жилищное строительство и высотную застройку. Помимо этого есть около 15 судебных споров, по которым мы к концу 2018 года освободим данное пространство для создания городского парка», — сказал Овсянников.

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Напомним, что еще летом Витко внезапно покинул совещание, на котором обсуждался вопрос передачи земель военного ведомства под социальные объекты, а также и отстаивал интересы военнослужащих флота на строительство жилья в центре Севастополя.

«Прошу не забывать, что мы строим жилье для военнослужащих, и будем строить не на куличках Севастополя, а поближе к центру. Я считаю, что военнослужащие не должны быть ущемлены в местах проживания», — говорил Витко.