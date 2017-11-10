Бюджет-2018: рейтинг ведомственной структуры расходов в Чувашии

Чебоксары, , 16:23 — REGNUM В Чувашии на 14 ноября назначены публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2018 год. Ожидается, что доходы составят 39,6 млрд рублей, из них 63% (или 25 млрд рублей) будут распределены между тремя министерствами как главными распорядителями бюджетных средств: минобразования, минздрава и минтруда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета.

Согласно документу, расходы увеличиваются у всех главных распорядителей бюджетных средств. Общая сумма расходов республиканского бюджета возрастёт на 8 млрд рублей и предположительно составит 39,6 млрд рублей. Предлагаемое наибольшее увеличение бюджетных расходов — по линии минфина (2,1 млрд рублей), минобразования (1,8 млрд рублей) и минздрава (924 млн рублей).

В ведомственной структуре расходов республиканского бюджета лидером является минобразования с 11,68 млрд рублей расходов — значительный объём средств будет направлен на развитие общего и дошкольного образования. Затем идут минздрав (7,4 млрд рублей), минтруд (6 млрд рублей) и минфин (3,7 млрд рублей). На последних строчках по объёму выделяемых средств — содержание аппаратов уполномоченных.

Отметим, что в 2018 году основные характеристики проекта республиканского бюджета Чувашии предусмотрены следующие: доходы — 39,668 млрд рублей, расходы — 39,612 млрд рублей, профицит — 5,58 млрд рублей. В структуре расходов 29,7% составляют расходы на развитие образования, 29,8% — на проводимую социальную политику, 16,1% — развитие национальной экономики, 5% — на развитие здравоохранения.