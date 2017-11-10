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Бюджет-2018: рейтинг ведомственной структуры расходов в Чувашии

Экономика

Проект республиканского бюджета-2018

Чебоксары, 10 ноября 2017, 16:23 — REGNUM  В Чувашии на 14 ноября назначены публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2018 год. Ожидается, что доходы составят 39,6 млрд рублей, из них 63% (или 25 млрд рублей) будут распределены между тремя министерствами как главными распорядителями бюджетных средств: минобразования, минздрава и минтруда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета.

Согласно документу, расходы увеличиваются у всех главных распорядителей бюджетных средств. Общая сумма расходов республиканского бюджета возрастёт на 8 млрд рублей и предположительно составит 39,6 млрд рублей. Предлагаемое наибольшее увеличение бюджетных расходов — по линии минфина (2,1 млрд рублей), минобразования (1,8 млрд рублей) и минздрава (924 млн рублей).

В ведомственной структуре расходов республиканского бюджета лидером является минобразования с 11,68 млрд рублей расходов — значительный объём средств будет направлен на развитие общего и дошкольного образования. Затем идут минздрав (7,4 млрд рублей), минтруд (6 млрд рублей) и минфин (3,7 млрд рублей). На последних строчках по объёму выделяемых средств — содержание аппаратов уполномоченных.

Отметим, что в 2018 году основные характеристики проекта республиканского бюджета Чувашии предусмотрены следующие: доходы — 39,668 млрд рублей, расходы — 39,612 млрд рублей, профицит — 5,58 млрд рублей. В структуре расходов 29,7% составляют расходы на развитие образования, 29,8% — на проводимую социальную политику, 16,1% — развитие национальной экономики, 5% — на развитие здравоохранения.

Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Чувашии на 2018 год (план)

Наименование

Сумма (тыс. рублей)

изменение (увеличение, уменьшение (-)

с учетом изменений
Всего:8 096 241,039 612 337,7
1Министерство образования и молодежной политики Чувашии1 859 661,811 683 813,6
2Министерство здравоохранения Чувашии924 513,47 397 669,4
3Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики202 340,36 046 243,9
4Министерство финансов Чувашии2 103 267,73 720 921,8
5Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии1 135 678,93 606 594,4
6Министерство сельского хозяйства Чувашии256 182,61 869 590,6
7Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии520 398,41 336 054,4
8Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии564 262,21 368 979,1
9Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии13 110,1508 140,7
10Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики127 503,4466 077,2
11Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии38 312,3269 900,3
12Администрация главы Чувашии32 763,9265 975
13Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики24 644,1245 270,8
14Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии90 384,3237 595,7
15Государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям25 344,4172 488,3
16Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии102 079,1159 941,6
17Полномочное представительство Чувашии при президенте РФ62 976,480 101,6
18Государственный совет Чувашии2 903,168 240,8
19Центральная избирательная комиссия Чувашии700,118 388,1
20Государственная жилищная инспекция Чувашии621,118 839,1
21Государственная служба Чувашии по конкурентной политике и тарифам1 532,727 032,1
22Контрольно-счетная палата Чувашии1 448,715 455,8
23Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашии563,315 372,9
24Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии и его аппарат167,24 540
25Уполномоченный по правам человека в Чувашии и его аппарат4 546,4
26Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии и его аппарат167,94 564,1

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018

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