Бюджет-2018: рейтинг ведомственной структуры расходов в Чувашии

Чебоксары, 10 ноября 2017, 16:23 — REGNUM В Чувашии на 14 ноября назначены публичные слушания по проекту республиканского бюджета на 2018 год. Ожидается, что доходы составят 39,6 млрд рублей, из них 63% (или 25 млрд рублей) будут распределены между тремя министерствами как главными распорядителями бюджетных средств: минобразования, минздрава и минтруда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проект бюджета.
Согласно документу, расходы увеличиваются у всех главных распорядителей бюджетных средств. Общая сумма расходов республиканского бюджета возрастёт на 8 млрд рублей и предположительно составит 39,6 млрд рублей. Предлагаемое наибольшее увеличение бюджетных расходов — по линии минфина (2,1 млрд рублей), минобразования (1,8 млрд рублей) и минздрава (924 млн рублей).
В ведомственной структуре расходов республиканского бюджета лидером является минобразования с 11,68 млрд рублей расходов — значительный объём средств будет направлен на развитие общего и дошкольного образования. Затем идут минздрав (7,4 млрд рублей), минтруд (6 млрд рублей) и минфин (3,7 млрд рублей). На последних строчках по объёму выделяемых средств — содержание аппаратов уполномоченных.
Отметим, что в 2018 году основные характеристики проекта республиканского бюджета Чувашии предусмотрены следующие: доходы — 39,668 млрд рублей, расходы — 39,612 млрд рублей, профицит — 5,58 млрд рублей. В структуре расходов 29,7% составляют расходы на развитие образования, 29,8% — на проводимую социальную политику, 16,1% — развитие национальной экономики, 5% — на развитие здравоохранения.
Ведомственная структура расходов республиканского бюджета Чувашии на 2018 год (план)
|Наименование
Сумма (тыс. рублей)
изменение (увеличение, уменьшение (-)
|с учетом изменений
|Всего:
|8 096 241,0
|39 612 337,7
|1
|Министерство образования и молодежной политики Чувашии
|1 859 661,8
|11 683 813,6
|2
|Министерство здравоохранения Чувашии
|924 513,4
|7 397 669,4
|3
|Министерство труда и социальной защиты Чувашской Республики
|202 340,3
|6 046 243,9
|4
|Министерство финансов Чувашии
|2 103 267,7
|3 720 921,8
|5
|Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии
|1 135 678,9
|3 606 594,4
|6
|Министерство сельского хозяйства Чувашии
|256 182,6
|1 869 590,6
|7
|Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии
|520 398,4
|1 336 054,4
|8
|Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии
|564 262,2
|1 368 979,1
|9
|Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии
|13 110,1
|508 140,7
|10
|Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
|127 503,4
|466 077,2
|11
|Министерство юстиции и имущественных отношений Чувашии
|38 312,3
|269 900,3
|12
|Администрация главы Чувашии
|32 763,9
|265 975
|13
|Государственная ветеринарная служба Чувашской Республики
|24 644,1
|245 270,8
|14
|Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии
|90 384,3
|237 595,7
|15
|Государственный комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
|25 344,4
|172 488,3
|16
|Министерство экономического развития, промышленности и торговли Чувашии
|102 079,1
|159 941,6
|17
|Полномочное представительство Чувашии при президенте РФ
|62 976,4
|80 101,6
|18
|Государственный совет Чувашии
|2 903,1
|68 240,8
|19
|Центральная избирательная комиссия Чувашии
|700,1
|18 388,1
|20
|Государственная жилищная инспекция Чувашии
|621,1
|18 839,1
|21
|Государственная служба Чувашии по конкурентной политике и тарифам
|1 532,7
|27 032,1
|22
|Контрольно-счетная палата Чувашии
|1 448,7
|15 455,8
|23
|Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Чувашии
|563,3
|15 372,9
|24
|Уполномоченный по правам ребенка в Чувашии и его аппарат
|167,2
|4 540
|25
|Уполномоченный по правам человека в Чувашии и его аппарат
|4 546,4
|26
|Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чувашии и его аппарат
|167,9
|4 564,1