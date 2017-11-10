Тульская область: поставщиков школьного питания заподозрили в картеле

Тула, , 16:13 — REGNUM В деятельности трех компаний, поставлявших питание в учреждения образования и здравоохранения Тульской области, выявлены признаки картельного сговора. Информацию об этом распространила пресс-служба ОНФ.

По данным, которые приводят общественники, с 2011 года три компании получили контрактов в общей сложности на сумму в 4,34 млрд рублей. При этом большинство торгов с их участием проходили без снижения первоначальной стоимости, а сами компании связаны между собой — у двух из них один директор и одни и те же контактные данные, а директор одной из них входит в число учредителей другой.

Впрочем, Тульская область — далеко не исключение. Так, всего активистами ОНФ были проверены закупки 176 компаний и 34 индивидуальных предпринимателя в 35 регионах. По их данным, признаки сговора есть в контрактах на общую сумму более 100 млрд рублей.

Отметим, что в Тульской области периодически надзорные органы выявляют нарушения в организации питания в учебных заведениях. Так, в начале ноября были выявлены нарушения в работе индивидуального предпринимателя, поставлявшего питание в одну из школ города Ефремов. В конце октября Роспотребнадзор выявил нарушения при организации питания учеников нескольких школ Алексина. А в сентябре, как сообщало ИА REGNUM, школу в тульском поселке Плеханово и вовсе пришлось закрыть, после того, как отравление получили около 60 учеников.

В конце октября глава Тулы Евгений Авилов поручил усилить контроль за качеством школьного питания.

Между тем, в октябре Федеральная антимонопольная служба возбудила первое антимонопольное дело в рамках совместной работы с проектом ОНФ «За честные закупки» по составлению «Карты картелей» в сфере поставок питания в соцучреждения.

По данным главы Управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрея Тенишева, за первое полугодие 2017 года было возбуждено 205 дел о картелях, из них сговор на торгах — 161 дело, а это почти 80%. Такие факту были выявлены на территории 14 регионов РФ.