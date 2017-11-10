Группа Всемирного банка поддержит проведение реформ на Украине

Киев, , 16:07 — REGNUM Усиление поддержки реформам на Украине обсудит 12−13 ноября президент Группы Всемирного банка (ВБ) Джим Йонг Ким с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает пресс-служба международного банка.

Согласно сообщению, Йонг Ким прибывает 12 ноября в Киев, где встретится с Порошенко, премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, украинским правительством, Верховной радой и представителями бизнеса и общественных организаций.

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В ходе дискуссии представитель группы ВБ и власти Украины обсудят, каким образом ускорить проведение в стране различных реформ: сельской, здравоохранения, пенсионной, энергетической и других. Также на повестке будет ряд других традиционных вопросов: борьба с коррупцией, улучшение экономики, создание новых рабочих мест.

Помимо этого, Йонг Ким примет участие в мероприятии «Украина: инновации и возможности», где ему расскажут об украинских «инновациях и перспективах».

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Напомним, Группа ВБ состоит из пяти организаций: Международного банка реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциации развития (МАР), Международной финансовой корпорации (МФК), Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МАГИ) и Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

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