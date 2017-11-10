Экономика Молдавии: замедление роста, укрепление валюты, политические риски

Кишинёв, , 16:04 — REGNUM МВФ в третий раз с начала года понизил прогноз роста ВВП Молдавии в 2017 году. Как сообщает кишиневское ИА Infotag, эксперты фонда считают, что по итогам года рост экономики Молдавии не превысит 3,5%, хотя еще в октябре речь шла о 4%, а в апреле даже о 4,5%.

По итогом оценочной миссии МВФ в Молдавии эксперты фонда отметили, что в стране наблюдается период относительной экономической и финансовой стабильности: экономический рост восстановился после кризиса, но замедлился в 2017 году.

Они также отметили, что в условиях значительных притоков иностранной валюты молдавский лей укрепился на 10,9% по отношению к доллару США, а валютные резервы увеличились до $2,62 млрд на конец сентября.

Согласно оценкам экспертов МВФ, экономические перспективы для Молдовы благоприятны, и в среднесрочной перспективе фонд прогнозирует экономический рост примерно на 4%.

В то же время среди рисков для молдавской экономики эксперты МВФ отметили политическую неопределенность в контексте предстоящих парламентских выборов и затягивание с внедрением реформ и наведением порядка в финансовом секторе.

Европейский банк реконструкции и развития в свою очередь прогнозирует рост молдавской экономики в 2017 году на уровне 3%, а в 2018 году — 3,5%.

Минэкономики Молдавии пока сохраняет прогноз на уровне 4,5%, несмотря на то, что ВВП в первом полугодии вырос в реальном выражении лишь на 2,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

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