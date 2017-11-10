Нефть: запал иссяк

Москва, , 15:53 — REGNUM Цены на нефть 10 ноября почти не движутся, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

«Сектору нефти на этой неделе пришлось нелегко — баррель обновил многомесячные пики, но как только новостной фон со стороны Саудовской Аравии стал тише, покупки прекратились», — отметила эксперт.

Чуть позже, судя по всему, политическая премия в ценах на черное золото будет постепенно снижаться, что вызовет коррекцию цен.

«Баррель североморского сырья Brent 10 ноября стоит $63,95 и едва заметно подрастает. «Бочка» легкой техасской нефти WTI торгуется около $57,13 и слегка проседает в цене», — привела цифры Бодрова.

У нефтяного сектора была сложная волатильная неделя, и к пятнице запал явно иссяк.

«Новостной поток для рынка нефти спокойный, но это сейчас. Любое обострение саудовской темы спровоцирует такие же активные движения на площадке, как были на этой неделе, поэтому рынок и не торопится с коррекцией», — считает эксперт.

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