За похвалами ЕС для экономики Литвы скрывается смертельная опасность

Вильнюс, , 15:51 — REGNUM Несмотря на то, что официальный Вильнюс уже сегодня рассматривает разные возможности, как уговорить Брюссель после 2022 года продолжать хотя бы частичную дотацию Литвы (в 2020 году дотации практически полностью прекратятся, но из-за опозданий в выплатах реально европейские деньги перестанут поступать примерно в 2022 году), Брюссель может выдвинуть Литве неожиданный аргумент, который перечеркнёт эти планы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 ноября.

Еврокомиссия может объявить Литве, что страна не должна рассчитывать на финансовую помощь потому, что с экономикой Литвы официально «уже всё хорошо». И первые признаки, что именно так может произойти, видны уже сейчас, в конце 2017 года.

Так Еврокомиссия, оценив проводимую «ответственную фискальную политику», официально прогнозирует, что экономический рост Литвы будет одним из самых быстрых в ЕС и больше, чем прогнозировалось весной 2017 года. По мнению Еврокомиссии, в 2017 году ВВП Литвы вырастет на 3,8%, в 2018 году года — на 2,9%.

«Положительная оценка Еврокомиссии — сигнал о том, что страна правильно распоряжается финансами. Это говорит о том, что выбранное правительством направление поможет сократить нищету, повысить безопасность, стимулировать инвестиции, а проводимая ответственная фискальная политика — гарантирует устойчивый рост благополучия страны», — заявил министр финансов Литвы Вилюс Шапока.

Кроме того, по его словам, сейчас важно не только сохранить здоровый экономический рост станы, но и стараться с помощью всех возможных фискальных мер избежать перегрева экономики. По этой причине избыточную часть доходов следующего года необходимо отложить в резерв.

Эти утверждения идут в разрез с целым хором голосов из парламента Литвы о том, что множество отраслей Литвы попали в буквальную зависимость от дотаций и без них могут попросту исчезнуть.

Тем временем по оценке Еврокомиссии, Литва в прогнозируемый период (2017−2019 года) сохранит профицит бюджета. По мнению Еврокомиссии, прогнозируемые показатели общественных финансов будут лучше, если правительство не будет тратить слишком много средств. По оценке Еврокомиссии, инфляция в Литве в 2017 году будет достигать 3,8%, а в 2018 году снизится до 2,9%.

Кроме того предполагается, что безработица в стране будет по-прежнему сокращаться — от 7,3% в этом году до 6,8% в 2018 году. В 2017 году экономический рост Литвы был обусловлен растущими инвестициями и растущим объемом экспорта, на который повлияли улучшившиеся перспективы развития основных рынков для литовского экспорта. Общественные финансы в 2017 году должны достигнуть баланса, ожидается, что в прогнозируемый период сохранится профицит. В 2017 году инфляция должна составить 3,8%, в 2018 году — 2,9%, в 2019 году — 2,5%. В 2017 году рост инфляции был обусловлен такими факторами, как поднявшиеся акцизные тарифы и подскочившие цены на нефть.

Более того, согласно объявленному осеннему экономическому прогнозу, Еврокомиссия надеется, что в 2017 году экономический рост еврозоны будет самым быстрым за последние 10 лет — прогнозируется, что реальный ВВП вырастет на 2,2%. Этот показатель намного выше, чем ожидалось весной (1,7%). Предполагается, что все ожидания превзойдет и экономика всего ЕС — ее рост в 2017 году составит 2,3% (по сравнению с весеннем прогнозом в 1,9%).

Еврокомиссар по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис, который также несет ответственность за финансовую стабильность, финансовые услуги и Союз рынков капитала, заявил: «В целом экономические показатели ЕС хорошие. Экономика стабильно растет, создаются рабочие места, растут инвестиции, а дефицит сектора власти и долги постепенно сокращаются. Также есть признаки, что вновь начинается процесс конвергенции реальных доходов. Но между странами-членами есть большие различия — рынок труда некоторых из них все еще очень слабый. Мы должны продолжать строго придерживаться политики, через которую планируется добиться устойчивого роста. Поэтому мы должны проводить макроэкономическую политику, цель которой — стабильности, и реализовывать реформы, с помощью которых увеличивается продуктивность и способность приспосабливаться к изменений, и которые гарантируют, что пользу от роста почувствует все общество».