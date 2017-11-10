Узбекские предприниматели получили право приобретать валюту со своих счетов

Ташкент, , 15:37 — REGNUM В Узбекистане индивидуальные предприниматели без образования юридического лица получили право приобретать иностранную валюту со своих счетов, соответствующее положение утвердил Центральный банк республики.

Согласно документу, предприниматели могут приобрести иностранную валюту со своих счетов в отделах конверсионных операций коммерческих банков.

Кроме того, кредитные учреждения будут покупать валюту не только наличными, но и с международных пластиковых карт. Отмечается, что если сумма превышает 500 МРОТ, необходимо будет предъявить документ, удостоверяющий личность.

Также банки будут самостоятельно изготавливать справки, выдаваемые при обменных операциях. Ранее их изготавливало объединение «Давлат белгиси».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее физические лица в Узбекистане получили возможность обменивать валюту в пунктах обмена коммерческих банков.

Читайте также: Фермерам и предпринимателям Узбекистана разрешили снимать наличную валюту