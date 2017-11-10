Крым собирает деньги на свою «Кремниевую долину»

Симферополь, , 15:30 — REGNUM Крымские власти ищут деньги на создание местного аналога американской «Силиконовой долины» на полуострове. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил министр экономического развития РК Андрей Мельников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, чтобы запустить столь масштабный IT-проект, соответствующее финансирование власти РК ищут на федеральном уровне.

«У республики пока не хватает средств, чтобы сдвинуть проект. Министерство внутренней политики, информации и связи ведёт активную работу в этом направлении, но пока всё упирается в деньги. Государство вряд ли способно создать «цифровую долину» только за свой счёт, поэтому мы планируем привлекать инвесторов», — сообщил Мельников.

По его мнению, нужны крупные компании, которые готовы либо размещать на полуострове часть своих производств, либо переводить своих специалистов, чтобы это была экономически эффективная для всех система.

По подсчётам властей на начальном этапе на реализацию начального этапа создания IT-кластера необходимо порядка 300 миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях во время встречи с иностранными журналистами глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что власти региона рассматривают возможность создания на полуострове аналога «Кремниевой долины».

«Мы хотим, чтобы в Крым зашли люди, заинтересованные в развитии современных IT-технологий. Думаем, как создать здесь центр типа «Силиконовой долины». У нас хорошие молодые ребята-программисты, многие из них уехали с Украины. Те, которые хотят безопасно работать», — отмечал глава республики.

Ещё ранее активно обсуждался вариант появления в Крыму «IT-деревень» — небольших поселений работников IT-сферы для реализации отдельных проектов.

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