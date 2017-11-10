Во Владимире планируют разработать карту промышленного туризма

Владимир, , 15:24 — REGNUM Владимирская область намерена развивать промышленный и индустриальный туризм. Первым шагом должно стать создание карты предприятий, которые готовы принимать туристов. Об этом на круглом столе на тему «Тенденции развития промышленного и индустриального туризма: рецепты для Владимирской области» заявила председатель комитета по туризму Елена Перескокова. Также необходимо заняться подготовкой гидов и экскурсоводов.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, круглый стол прошел 9 ноября.

«Задача номер один для нашей области — это выявить предприятия, которые будут интересны туристам и станут заметны на туристической карте страны. Затем необходимо подготовить гидов и экскурсоводов, которые могли бы ответить на любой вопрос туриста и обеспечить соблюдение санитарных норм. Здесь поможет создание туристических маршрутов на предприятиях за стеклом», — сказала на нем Елена Перескокова.

Между тем, по данным вице-губернатора региона Михаила Колкова, уже сейчас ряд предприятий региона проводят экскурсии. При этом промышленный туризм, по мнению заместителя губернатора, может быть интересен не только школьникам, но и людям среднего возраста и даже самым маленьким туристам.

«Их интересуют предприятия пищевой промышленности. Узнать секреты изготовления молочной продукции и попробовать их прямо с конвейера уже сегодня хотят очень многие», — сказал Михаил Колков.

Напомним, что в конце октября в регионе был принят закон «О туристической деятельности во Владимирской области». В частности, в нем в качестве основных направлений туризма выделяются культурно-познавательный, активный, событийный, религиозный, сельский, гастрономический, деловой, медицинский и экологический виды туризма.

По данным пресс-службы законодательного собрания Владимирской области, принятый закон — это базовый документ, цель которого — создать максимально благоприятные условия для развития отрасли.

ИА REGNUM напоминает, что В 2016 году во Владимирской области поток туристов увеличился на 21%. Всего за год регион посетили более 4 млн человек. Причем, самый заметный рост — среди китайских туристов. Поток из КНР вырос на 30%.

Самым популярным местом является Суздаль. В 2016 году город посетило почти 1,7 млн рублей. Еще 700 тысяч человек побывали во Владимире. Также в лидерах Муромский район, Петушинский и Ковровский районы.

Читайте ранее в этом сюжете: Количество туристов во Владимирской области увеличилось на 21%