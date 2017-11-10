Ярославская область прекратила поддерживать промышленность?

Ярославль, , 15:23 — REGNUM За 10 месяцев 2017 года программа «Развитие промышленности Ярославской области и повышение ее конкурентоспособности» исполнена на 0%. Такие данные приводит сайт Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В 2017 году программа была урезана более чем в 2 раза. Если в бюджете 2016 года на эту статью было запланировано 200 млн руб, то в текущем году — лишь 77 млн. При этом на 1 ноября ни копейки на нее потрачено не было. Год назад исполнение программы также было в числе худших — на 29% (59 млн).

Отметим, что это единственная госпрограмма, финансирование которой за 10 месяцев текущего года не производилась. Впрочем, это не означает, что промышленность не получает денег совсем. Похожая программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» исполнена на 82% или 337 млн руб, что значительно лучше, чем в прошлом году. Она наряду с программами образования и соцподдержки входит в тройку лидеров по уровню исполнения.

В число аутсайдеров также попала программа «Охрана окружающей среды», исполненная на 15%.