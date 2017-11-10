Нефть снизится до комфортных уровней

Москва, , 15:08 — REGNUM Спекулянтам удалось набрать достаточно сил, чтобы уверенно преодолеть отметку в $60 за баррель марки Brent и подобраться к следующему уровню — $65. Это произошло до выхода оптимистичного прогноза ОПЕК на среднюю и долгосрочную перспективу, который был опубликован 7 ноября, заявил корреспонденту ИА REGNUM глава департамента Private Solutions Сastle Family Office в России и СНГ Андрей Дьяченко.

«Несмотря на увеличение прогнозируемого роста спроса почти в 1,5 раза (в сравнении с прошлогодним прогнозом), котировки нефти остались на прежни уровнях. Тем самым подтвердив, что цены на рынке могут быть «перегретыми», — отметил эксперт.

По его мнению, мировой нефтяной рынок ожидает более масштабного и значимого события — ежегодной встречи стран-участниц картеля. Встреча произойдет 30 ноября в Вене. Но скорее всего, всё, что произойдет на этой встрече, уже учтено рынком. Реального дефицита предложения нет, любые выпадающие по тем или иным причинам объемы оперативно компенсируются другими участниками рынка. Пролонгация соглашения о замораживании объемов добычи также уже «в цене».

«Возврат котировок в диапазон $55−60 и ниже вполне обоснован нынешним состоянием рынка, который находится в условном балансе лишь искусственно — за счет сдерживания предложения. Повышение же спроса, о котором много говорят аналитики ОПЕК, может носить непродолжительных характер», — полагает Дьяченко.

Подтверждением этому отчасти служит динамика спроса в текущем году — в III квартале темпы роста существенно упали по сравнению с I полугодием. Насколько рост спроса стабилен, видно будет лишь по окончании 2017 года.

«До появления дополнительных фундаментальных подтверждений рынок будет оставаться спекулятивным, поэтому можно ожидать снижения котировок до комфортных для мировой экономики уровней», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть теряет поддержку