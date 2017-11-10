В Литве не раскрывают, сколько государство украло у пенсионеров

Вильнюс, , 14:49 — REGNUM Экономический кризис в Литве, который начался в конце 2008 года больше всего задел работавших пенсионеров — некоторым из них пенсии были урезаны на 70%, свидетельствует официальная статистика. Часть их так не дождались компенсаций, но пенсии, не возвращенные пенсионерам, могут забрать наследники их имущества — такой порядок действует в Литве, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 10 ноября.

Когда в тот момент премьер-министр, консерватор Андрюс Куилюс решил урезать пенсии, больше всего от этого пострадали работавшие пенсионеры — их пенсии были сокращены от 2,5% до 70%. Урезанные пенсии выплачивались в 2010—2011 годах. Всего пенсии были сокращены для 84 тыс. работавших пенсионеров. Также были урезаны и государственные пенсии, которые выплачивались государством в августе 2010−2012 годов — получателей таких пенсий в Литве было около 10 тыс. В начале 2012 года Конституционный суд решил, что пенсии — как для работавших пенсионеров, так и государственные — были урезаны незаконно.

Но компенсации были выплачены только в 2016—2017 году, поэтому часть пенсионеров просто не дождались их, некоторые умерли раньше, чем получили всю сумму. Какой части пенсионеров уже была выплачена компенсация, неизвестно. Эти цифры публично не разглашаются. Министерство соцзащиты и труда Литвы сообщает, что невыплаченные компенсации могут вернуть наследники имущества скончавшихся пенсионеров.

Они должны представить просьбу территориальному отделению Фонда социального страхования, которое выделяло пенсии пенсионеру. Такие заявления можно подать до конца декабря 2017 года. С собой, как сообщило министерство, нужно иметь документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о праве на наследство. Компенсируемая сумма пенсии будет выплачена наследникам не позднее чем в течение трех месяцев со дня подачи заявления.

Выплата компенсаций за урезанные пенсии работавших пенсионеров закончилась в марте 2017 года. Только в 2017 году на это понадобилось почти 42 млн евро. В январе министр соцзащиты и труда Линас Кукурайтис сказал, что правильно было бы выплатить компенсации близким скончавшихся пенсионеров, но все-таки предложил этого не делать. По его мнению, «нужно заботиться о повышении выплат нынешним пенсионерам».

«Я согласен, что это социально правильно. Наше государство многим задолжало или должно выплатить компенсации. В бюджете на следующий год средства на это не предусмотрены. Здесь нам нужно всем определиться, или мы вкладываем средства в прошлое, компенсируя то, что государство задолжало, или заботимся о тех, кто сейчас живет и нуждается в доходах. Я понимаю, что это связано, но сейчас главная цель — сбалансировать пенсии, чтобы из года в года они индексировались, чтобы можно было их повышать, поэтому сейчас не предусмотрены средства на компенсации в случае смерти, которые выплачивались бы близким», — сказал Кукурайтис в декабре 2016 года, представляя в Сейме бюджет фонда социального страхования.

Наработавшим пенсионам компенсации за урезанные в кризис пенсии были выплачены еще в 2016 году. Государство стало выплачивать долг пенсионерам в конце 2014 года.