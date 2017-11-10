В октябре Сибирская генерирующая компания увеличила выработку на 10,7%

Красноярск, , 14:47 — REGNUM По итогам октября 2017 года предприятия Сибирской генерирующей компании (СГК) произвели 2765 миллионов кВт∙ч электрической энергии, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 24,3% больше, чем в сентябре.

Как сообщает пресс-служба компании, наибольший рост в октябре был зафиксирован на электростанциях Красноярского края — 27% к прошлому году и 21% к сентябрю.

К этому месяцу на большинстве предприятий СГК были завершены основные ремонты генерирующего и вспомогательного оборудования, все станции находились в работе и несли нагрузку, заданную системным оператором. Основным фактором увеличения выработки по-прежнему остается низкая водность в бассейнах сибирских рек и необходимость компенсации пониженной нагрузки гидроэлектростанций.

За 10 месяцев текущего года ТЭЦ и ГРЭС Сибирской генерирующей компании суммарно произвели 28,2 миллиарда кВт∙ч электрической энергии, превысив показатель 2016 года на 1,3%. Ожидается, что тенденция к росту выработки на предприятиях тепловой генерации сохранится до конца года.