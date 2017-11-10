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В России запрещается порошковый алкоголь

Экономика

Сухого виноматериала запрет не коснется

Москва, 10 ноября 2017, 14:37 — REGNUM  Законопроект о запрете порошкового алкоголя Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Парламентарии обеспокоены появлением порошкообразной спиртосодержащей продукции, которая при добавлении к ней воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток.

Правительственным законопроектом вводится запрет на производство и (или) оборот порошкообразной алкогольной продукции до проведения официальных независимых исследований данного вещества.

Между тем в России не проводились исследования по безопасности использования порошкового алкоголя. При этом такая продукция не имеет разрешения для реализации на территории стран Европейского союза, в США продавать такой алкоголь разрешено только в отдельных штатах.

«Сухой виноматериал сюда не попадает», — заверила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Порошковый алкоголь еще более опасное явление, чем энергетические напитки, считает депутат Госдумы Геннадий Онищенко («Единая Россия»). «Запрещая оборот, надо понимать, что будет его теневой оборот», — указал он.

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Алкоголизм и борьба с ним

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