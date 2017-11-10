В Подмосковье выделено 18 земельных участков для развития сотовой связи

Красногорск, , 14:31 — REGNUM В Московской области выделены земельные участки для развития сотовой связи в регионе, сообщили в Минмособлимущества.

В долгосрочную аренду без торгов в октябре 2017 года Министерство имущественных отношений Подмосковья предоставило 18 земельных участков для строительства базовых станций сотовой связи.

«Развитие сетей сотовой связи и мобильных коммуникаций способствует экономическому и социальному развитию региона, повышению их инвестиционной привлекательности», — считает министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.

Регулятором данного направления является министерство госуправления информации и связи, которое взаимодействует с сотовыми компаниями Подмосковья и определяет необходимость строительства новых сооружений сотовой сети.

Планируется, что новые сотовые вышки появятся на землях населенных пунктов Волоколамского, Дмитровского, Ступинского, Клинского, Можайского и Серпуховского районов, а также Рузского городского округа и Истры.

Напомним, ранее Минмособлимущество уже предоставило компании «МегаФон» более 30 земельных участков под строительство вышек сотовой связи на условиях долгосрочной аренды.

В настоящее время ведутся переговоры по передаче участков областной земли сотовой компании Tele2.

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Как сообщало ИА REGNUM, Федеральная антимонопольная служба требует от сотовых операторов отменить национальный и сетевой роуминг в России. Отмену роуминга сотовыми операторами поддерживает также Минкомсвязи. В свою очередь операторы сотовой связи готовятся к снижению цен. Планируется, что роуминг в России будет отменен до 2018 года.

Напомним, в сентябре 2017 года Роскомнадзор назвал операторов с худшей и лучшей связью в Москве. Дозвон лучше всего в сети «МегаФон» — при измерениях на его сети доля неуспешных попыток соединения составила 0,7%. Далее следуют МТС и Tele2 (0,8 и 1,2%), а у «Вымпелкома» этот показатель — более 15%.

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