За чей счет? Госдума вводит маркировку лекарств в России

Москва, , 14:22 — REGNUM Законопроект о маркировке лекарств Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября. Также законопроект предусматривает внедрение в России федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов. Система будет отслеживать движение лекарств от производителя до конечного потребителя. Для этого предлагается использовать специальную маркировку.

За чей счет маркировка?

Между тем «в России нет оборудования, которое делает идентификацию», отметил в ходе обсуждения депутат Госдумы Александр Петров («Единая Россия»).

«Причем иностранные производители подняли цены на свое оборудование в два-три раза. Мы должны посмотреть на точечную помощь предприятиям», — указал он.

В целом в мире внедрение подобной маркировки составляет от трех до пяти лет, отметил глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе дискуссии. По ее данным, стоимость оборудования одной линии зарубежной системой маркировки составляет около 60 тыс. евро, отечественной — где-то 7,5 млн рублей.

«По данным Роспотребнадзора, внедрение маркировки к повышению цены не приведет», — заверила Попова.

Какие препараты маркировать?

В Госдуме дискуссию вызвал вопрос, какие именно препараты следует маркировать.

«Нужно ли нам сразу вводить маркировку йода и аспирина — то, что никогда не подделывалось», — рассуждает депутат Госдумы Александр Петров.

Предприятий, которые выпускают лекарства только по низкому ценовому сегменту, нет, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее мнению, нет смысла отказываться от маркировки препаратов нижнего ценового сегмента, так как в общем затраты будут нивелироваться.

Борьба с подделками

Росздравнадзор уверяет, что доля поддельных лекарств сегодня составляет не более 1% от общего объема продающихся медицинских препаратов, однако, по данным полиции, фальшивой является каждая десятая таблетка, а Торгово-промышленная палата приводит еще более пугающую цифру: до 60% лекарств являются фальсификатом. Среди подделок антибиотики, гормональные препараты и анальгетики. Подделывать пытаются как импортные, так и дорогостоящие отечественные препараты, отметил депутат Госдумы Леонид Огуль («Единая Россия»).

Законопроект направлен на то, чтобы сделать производство и продажу лекарств в России максимально прозрачными.

«Это первый шаг в направлении к тотальному нанесению идентификационных знаков на упаковки препаратов — как тех, что поставляются в Россию, так и тех, которые производятся в стране. Общее число упаковок, которые должны быть промаркированы к концу следующего года, оценивается в 6 млрд. Электронное отслеживание каждой упаковки должно решить задачу прозрачности поставок и развития справедливой конкуренции на фармацевтическом рынке», — сказал он.

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