Нацбанк Казахстана продал в октябре почти $380 млн

Астана, , 14:20 — REGNUM Национальный банк Казахстана продал в октябре около $380 млн, сообщается 10 ноября в отчете Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

По данным организации, валютные интервенции Нацбанка в октябре увеличились более чем в пять раз по сравнению с сентябрем.

«Объем интервенций на внутреннем валютном рынке составил $379,8 млн нетто-продаж, что в 5,4 раза превышает объем продаж валюты в сентябре», — говорится в сообщении.

В АФК напомнили, что с сентября 2016 года регулятор придерживался политики невмешательства в торгах на внутреннем валютном рынке страны, «приводя свое нетто участие к нулю по итогам каждого месяца».

«Однако за последние пять месяцев Национальный банк Казахстана продал $620,5 млн на биржевом рынке», — отмечают специалисты.

Напомним, Нацбанк республики в августе-сентябре в ходе валютных интервенций приобрел $139,7 млн. По словам директора департамента монетарных операций Алии Молдабековой, регулятор оставил за собой право на проведение интервенций и они не противоречат политике свободно плавающего курса.

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