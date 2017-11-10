Сбербанк может увеличить дивиденды до 50% от дохода за 2018 год

Берлин, , 14:13 — REGNUM Совет директоров Сбербанка рассматривает вопрос повышения дивидендов до 50% от прибыли в 2018 году, сообщает 10 ноября Bloomberg со ссылкой на источник.

В следующем году Сбербанк может увеличить дивиденды до 35-40% от прибыли 2017 года. В настоящее время акционерам выплачивается 25% от прибыли банка.

Источник сказал, что Центробанк России сохраняет опасения о целесообразности столь больших выплат. Первая официальная информация о повышении дивидендов может появиться в декабре 2017 года, когда руководство банка представит новую стратегию.

Отмечается, что на повышении дивидендов настаивает Минфин РФ, так как поступления в бюджет России по этой части значительно сокращаются. Предполагается, что в 2017 году поступления в федеральный бюджет от выплаты дивидендов будут на 250 млрд рублей меньше от ранее планируемой суммы.

Официальный представитель Сбербанка не стал комментировать обсуждение выплат акционерам, сказав, что их размер будет утвержден весной 2018 года.

Однако некоторые представители Центробанка и Сбербанка опасаются, что увеличение выплат может сказаться на финансовой устойчивости банка.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мае 2017 года акционеры Сбербанка приняли решение об увеличении дивидендных выплат в три раза — до 25%. По итогам 2016 года размер дивидендов составил 135,5 млрд рублей.

В 2017 году акции Сбербанка выросли на 20%, что связано с улучшением состояния российской экономики и ожиданиями увеличения дивидендов.

Читайте ранее в этом сюжете: Акционеры Сбербанка одобрили увеличение дивидендов за 2016 год в три раза