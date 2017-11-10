«Неэффективный» нижегородский технопарк получил награду за эффективность

Нижний Новгород, , 13:59 — REGNUM Нижегородский технопарк «Анкудиновка», затраты на строительство которого местные депутаты считают крайне неэффективными и нецелесообразными, вошел в группу (А+) национального рейтинга технопарков России. Награждение технопарка, построенного совсем не в тех объемах, как изначально планировалось, состоялось в рамках II ежегодной практической конференции «Промышленная Россия 4.0».

Выступая на церемонии глава нижегородского минпрома Максим Черкасов, заявил, что «резиденты технопарка показывают постоянную положительную динамику».

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По подсчётам министра, суммарная выручка резидентов технопарка 2015 года уже в 2016 году увеличились в два раза, а показатели 2016 года были достигнуты уже к середине года текущего.

«Мы прогнозируем, что в конце 2017 года выручка составит более 1 млрд. рублей. В планах технопарка — поддержка и развитие новых проектов. Большое внимание уделяется в технопарке и дополнительному образованию предпринимателей. Так, только до конца года на Анкудиновке пройдут бесплатные образовательные курсы по пяти модулям: бенчмаркинг в системе управления инновационными проектами, деловой английский, оценка рисков инвестиционных проектов, маркетинг инноваций и эффективные межличностные коммуникации в бизнесе», — отметил Черкасов.

В областном правительстве уточнили, что в группу (А+) национального рейтинга попадают технопарки, показавшие наивысший уровень эффективности функционирования — свыше 110%. Технопарки оценивались на основе трех показателей: инновационная активность резидентов, их экономическая деятельность и эффективность работы управляющей компании технопарка

В группу (А+) также вошли технопарк «Саров» (Нижегородская область), нанотехнологический центр «Техноспарк», технопарки «Строгино» и «Калибр», технополис «Москва» (Москва), нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск», научно-технологический парк «Новосибирск», АО «Технопарк Новосибирского академгородка, ульяновский центр трансфера технологий, АУ «Технопарк-Мордовия» и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (Татария).

Как сообщало ранее ИА REGNUM, нижегородское правительство рассчитывало, что «Анкудиновка» станет самым большим IT-технопарком в России. Объем инвестиций в реализацию проекта должен был составить порядка 15 млрд рублей.

Средства планировалось привлекать из регионального и федерального бюджета, а также от частных инвесторов. Планировалось построить общественно-деловой центр площадью 90 тыс. кв. метров, технологические объекты — 105 тыс. кв. метров и 225 тыс. кв. метров жилья.

На деле все оказалось иначе. В марте 2013 года Минкомсвязи РФ в признало IТ-парк «Анкудиновка» неэффективным. Было принято решение о том, что все средства, которые не были затрачены на строительство в 2007—2012 годах, будут возвращены в программу для использования по целевому назначению.

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Тем не менее, в 2015 году технопарк «Анкудиновка» был открыт в урезанном состоянии. Мощная котельная, которая должна была снабжать теплом сам технопарк и построенное рядом жилье, так и осталась недостроенной. Жилье не было построено вообще. Полностью построенными оказались лишь здания бизнес-инкубатора и бизнес-центра.

Вопрос об эффективности использования средств на строительство технопарка не раз поднимался депутатами регионального Заксобрания. Весной 2017 года депутаты областного Заксобрания признали реализацию проекта по строительству IТ-парка «Анкудиновка» неэффективной, а работу областного правительства неудовлетворительной.

Депутаты предложили правительству предоставить им документы по реализации проекта и предложить концепцию развития и использования здания бизнес-центра технопарка, но этого так и не было сделано. В правительстве сослались на то, что депутатские запросы были составлены некорректно. Кроме того, выяснилось, что часть документации по технопарку была изъята при обысках в рамках расследования уголовного дела, связанного со строительстве водовода.

Депутаты решили, что чиновники уклоняются от ответов, и большинством голосом постановили обратиться в прокуратуру за оценкой эффективности бюджетных трат на «Анкудиновку».

Кроме того, депутат Владимир Буланов выступил с предложением к прокуратуре поискать противоправные действия в деятельности и.о. замгубернатора Дмитрия Сватковского, активно курировавшего проект технопарка на стадии строительства.