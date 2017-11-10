Инвестиции в экономику Чувашии подросли — после резкого падения в 2016 году

Чебоксары, , 13:56 — REGNUM Чувашстат опубликовал предварительные расчеты инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, за девять месяцев инвестиции выросли на 1,6%.

В январе — сентябре 2017 года в основной капитал республики за счет всех источников финансирования вложено 30 563 млн рублей инвестиций, или 101,6% к соответствующему периоду 2016 года (в сопоставимых ценах). В структуре инвестиций 32,5% (9945,7 млн рублей) составили средства, направленные на строительство, расширение, техперевооружение и реконструкцию жилищ, 35,2% (10 753,5 млн рублей) — на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, 29,3% (8945,2 млн рублей) — на строительство зданий и сооружений, 2,1% (634,3 млн рублей), 0,9% (284,3 млн рублей) — на возмещение прочих затрат.

Из общего объема инвестиций в основной капитал 19 570,4 млн рублей (64%) приходилось на долю организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства.

Напомним, в 2016 году в Чувашии объём инвестиций упал на 17,4% (в ПФО снижение составило 7,7%). Хуже показатели в Поволжье были только в Марий Эл (снижение на 34,5%), Пензенской области (снижение на 31,2%) и Самарской области (снижение на 21,7%).