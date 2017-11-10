Южная Корея ополчилась на немецкий автопром

Сеул, , 14:18 — REGNUM Южная Корея наложит штраф в размере 70,3 миллиарда вон (63,1 миллиона долларов) на немецких производителей автомобилей BMW Group, Mercedes-Benz и Porsche из-за нарушений норм по выбросам. Об этом 9 ноября сообщило издание Automotive News Europe.

Компания BMW будет оштрафована на 60,8 млрд вон за фальсификацию документов по результатам испытаний на выбросы, а также за отсутствие одобрения на автомобильные компоненты, контролирующие объем выбросов до того, как автомобили были проданы.

Mercedes и Porsche будут оштрафованы на 7,8 миллиарда вон и 1,7 миллиарда вон соответственно за то, что компании также не получили одобрение на автомобильные компоненты, контролирующие объем выбросов, до реализации машин. Несколько из 200 тысяч автомобилей, которые были ввезены через таможню в период с 2012 по 2017 год, были заявлены до официального утверждения или внесения изменений в компоненты, заявили в Mercedes.

Сертификаты эффективности использования топлива будут отменены к середине ноября 2017 года, а продажи 28 моделей BMW будут остановлены. Однако отмечается, что такая мера никак не повлияет на автомобили, которые уже проданы.

В компании BMW подчеркнули, что они «добросовестно сотрудничают» с правительством по проверке документации и принимают необходимые меры для нормализации положения. Для предотвращения подобных ситуаций в будущем производитель намерен усилить внутренний корпоративный контроль, отмечают в компании.

Пресс-секретарь Porsche в Южной Корее заявила, что мера министерства не окажет никакого влияния на их бизнес, поскольку штрафные санкции вносят изменения в компоненты в период с 2010 по 2015 год, а все продаваемые сейчас автомобили сертифицированы надлежащим образом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года властями США автомобильный концерн Volkswagen был обвинен в манипуляциях в рамках экотестов дизельных автомобилей. Для автомобильной отрасли это один из самых громких скандалов за последнее время. Это событие подорвало репутацию дизельных двигателей, а также серьезно сказалось на отношении к ДВС.

Прежде считалось, что раз дизельные моторы сжигают меньше горючего, чем бензиновые, соответственно, они выбрасывают в атмосферу меньше углекислого газа, угрожающего глобальному климату. В связи с этим лидеры ЕС ввели льготный налоговый режим для водителей авто с дизельным двигателем, но в 2015 году всё изменилось. Если раньше владельцам дизелей были готовы дать преференции, то после ситуации с Volkswagen власти громко заявляют о вреде таких агрегатов. Теперь главным тезисом является то, что выделяемые дизельными двигателями канцерогенные взвешенные частицы и ядовитый диоксид азота особенно опасны именно для человека.

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