Газификация проблемных регионов не за горами, как и повышение цен на газ

Москва, , 13:37 — REGNUM Принцип «транспортируй газ или плати» (ship-or-pay) является разновидностью широко известного на рынке трубопроводного газа принципа «бери или плати» (take-or-pay), только сфера его действия ограничивается внутренним рынком газа, в отличие от принципа «бери или плати», применяемого в основном в международных контрактах на поставки трубопроводного газа, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Сущность его заключается в том, что покупатель обязуется оплатить по фиксированной цене (тарифу) поставленные объемы газа, если они не превышают максимальный объем поставок, оговоренный в контракте. Независимо от того, какие объемы газа поставляет поставщик в тот или иной период времени (например, летом газа потребляют меньше, и поставщик поставляет меньше), для покупателя цена всегда фиксирована и не зависит от объема фактически поставленного газа», — сказала Мильчакова.

Данный принцип может быть зафиксирован в законе о газоснабжении, и это будет выгодно, прежде всего, «Газпрому» как основному поставщику газа на внутренний рынок. Таким образом, «Газпром» может не только страховать риски неоплаты за поставленный газ (а такие риски при поставке некоторым предприятиям и регионам достаточно велики), но также компенсировать затраты на строительство инфраструктуры газоснабжения в регионах.

«Стоит отметить, что этот принцип, хотя вызывает много критики в адрес «Газпрома» за рубежом, на самом деле придуман был не «Газпромом» и не в России, а голландским поставщиком газа. «Газпром» впоследствии стал применять этот принцип в международных контрактах, теперь хочет распространить его и на внутренний рынок», — отметила эксперт.

Пока сложно говорить, что будут представлять собой новые поправки в закон и кому они разрешат продавать газ на основе механизма «транспортируй или плати». Если только собственнику газопроводной инфраструктуры (то есть, «Газпрому»), то на независимых производителей газа это никак не повлияет (вероятно, что так оно и будет, если цель внедрения такого принципа — компенсация затрат на строительство инфраструктуры).

«Но если закон распространит действие этого принципа на всех поставщиков, конечно, независимые производители от этого выиграют, и даже не вполне справедливо выиграют, потому что они будут чем-то вроде безбилетников, за которых проезд в транспорте фактически оплачивают другие пассажиры. Строить газовую инфраструктуру будет только «Газпром» как собственник единой системы газоснабжения, а повышенный тариф получать — не только он один.

Значит, теоретически у независимых производителей появится возможность максимизировать прибыль и больше тратить на дивиденды для своих акционеров, а у «Газпрома» такой возможности будет меньше, так как, по-видимому, государство будет более строго следить за выполнением инвестпрограммы «Газпрома», — пояснила эксперт.

По ее мнению, внедрение этого принципа будет не слишком выгодно потребителям газа. Не факт, что его внедрение приведет к резкому повышению цены на газ, проблемой может стать то, что разные регионы России и разные предприятия начнут делать то, что делают многие страны — клиенты «Газпрома», то есть под разными предлогами выторговывать себе скидки. Таким образом, в формировании будущих тарифов станет меньше рыночных факторов и больше нерыночных.

«В то же время однозначный выигрыш потребителей газа будет заключаться в том, что многие небольшие населенные пункты, поселки и деревни получат наконец-то долгожданный доступ к централизованному газоснабжению, жителям таких городов не придется больше заботиться о том, чтобы запастись дровами на холодное время года, покупать опасные в бытовом использовании газовые баллоны или постоянно эксплуатировать электроплитку, что также опасно и нередко бывает причиной пожаров», — отметила Мильчакова.

«Газпром» в 2016 году одобрил программу газификации ряда регионов до 2020 года. Согласно этой программе, газовая корпорация планирует построить 6500 км газопроводов-отводов, газораспределительных станций и другой инфраструктуры газоснабжения в 11 российских регионах, где существует больше всего проблем с доступностью газоснабжения либо инфраструктура устарела и давно не модернизировалась. Объем инвестиций в эту программу в совокупности составит около 78 млрд руб. Принятая программа позволит газифицировать более 1200 населенных пунктов.

«С учетом того, что инвестиции должны окупаться, введение тарифа по системе «транспортируй или плати», который еще называют «инвестиционным тарифом», для реализации инвестпрограммы «Газпрома» было бы как раз кстати. Чем раньше «Газпром» выполнит свои задачи по газификации, тем выгоднее будет населению регионов России, и рост тарифов на газ будет не такой уж большой платой за долгожданный доступ населения к этому виду топлива», — высказала свое мнение эксперт.

Напомним, по сообщениям СМИ, в федеральный закон «О газоснабжении в РФ» могут быть в ближайшее время внесены поправки, касающиеся ценообразования для внутренних потребителей. Согласно некоторым поправкам, цена за газ может формироваться на основе принципа «транспортируй или плати», что позволит повысить цены на газ и получить необходимые деньги для развития газовой инфраструктуры в регионах России.