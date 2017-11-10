Мэр Абакана рассказал, когда учителям дадут зарплату за октябрь

Абакан, , 13:26 — REGNUM Обнадёживающую информацию для работников местных школ и детсадов обнародовал сегодня, 10 ноября, мэр Абакана Николай Булакин.

«Информация для работников абаканских школ и детсадов. По предварительным данным, сегодня Минфин РХ (Республики Хакасия — прим. ИА REGNUM ) перечислит субвенции на зарплату за октябрь», — написал Булакин в Twitter.

Однако, как оказалось, это вовсе не означает, что учителя и воспитатели получат деньги 10 ноября.

«Казначейство будет распределять поступившие субвенции в понедельник, и во вторник, 14 ноября, деньги поступят на счета школ и детсадов», — утверждает мэр.

В минфине Хакасии прокомментировать эту информацию ИА REGNUM отказались. Чтобы узнать, сколько должны работникам школ и детских садов, корреспондент ИА REGNUM подготовил и направил в министерство соответствующий запрос.

Меду тем, как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, в целом в Хакасии задолженность по заработной плате на 1 октября текущего года составляла 2,3 млн рублей, уменьшившись по сравнению с 1 сентября на 83,0%.

В 2016 году в Хакасии средний размер зараплаты учителей общеобразовательных организаций государственной и муниципальной форм собственности составлял 31 583,9 рубля в месяц, в среднем по республике — 32 514,8 рубля.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с выплатой сентябрьской зарплаты учителям и воспитателям в Хакасии также возникли проблемы. Республиканский минфин лишь 18 октября сообщил о том, что «в полном объёме направлены средства на погашение задолженности перед работниками школ и детских дошкольных учреждений в муниципальных образованиях». Сумма образовавшейся задолженности тогда составила 178 миллионов рублей.

Здесь стоит отметить, что 9 ноября 2017 года на заседании правительства Хакасии глава региона Виктор Зимин поручил министру финансов Ирине Войновой «при выполнении обязательств по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы сделать всё возможное, чтобы до конца года выплатить усиленный аванс за декабрь».

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