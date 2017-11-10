Ford запускает совместное производство электромобилей в Китае

Пекин, , 13:23 — REGNUM В Пекине состоялась торжественная церемония подписания соглашения о создании нового совместного автомобилестроительного предприятия Zotye-Ford, которое станет третьим заводом Ford в КНР после созданных ранее Changan-Ford и Jiangling-Ford.

Zotye и Ford будут принадлежать по 50% акций нового предприятия. Объем совместных инвестиций оценивается в 5 млрд юаней ($756 млн). Производственные мощности Zotye-Ford будут расположены на территории китайской провинции Чжэцзян, пишет «Тайпин цичэ».

Ожидается, что специалисты совместного предприятия сосредоточатся над созданием бюджетные электромобилей и гибридных легковых авто. Данная мера направлена на соблюдение китайского законодательства в области автомобилестроения, которые было ужесточено в конце 2016 года. Согласно действующим нормам, все иностранные производители авто обязаны выпускать на территории КНР не только автомобили с бензиновыми двигателями, но и гибридные авто.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, японский автомобильный концерн Toyota заявил о намерениях развернуть массовое производство электрических и гибридных легковых автомобилей в Китае.

Читайте ранее в этом сюжете: Toyota наладит массовое производство электрокаров в Китае