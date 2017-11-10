Количество автотранспорта в Севастополе за год выросло на 20%

Севастополь, , 13:11 — REGNUM Управление Федеральной налоговой службы в Севастополе прогнозирует собрать 141 млн рублей транспортного налога за налоговый период 2016 года. Число плательщиков за год увеличилось на 13 тысяч человек и составляет 65 тысяч. Об этом 10 ноября заявила начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС в Севастополе Виктория Зорина.

«В этом году мы разослали 65 тысяч уведомлений на оплату транспортного налога на сумму 141 миллион рублей. В 2016 году было направлено 52 тысячи уведомлений на сумму 82 миллиона рублей. Это связано с тем, что уплата происходит с транспортных средств, которые прошли перерегистрацию. Кто-то перерегистрировался, кто-то приехал в Севастополь, изменил место пребывания. Соответственно растут налоги, которые поступают в местный бюджет», — сказала Зорина.

Как сообщало ИА REGNUM, местные органы власти заявляли об увеличении количества автотранспорта в Севастополе на 30%. Этот аргумент был основным при разработке новой схемы улично-дорожной сети и реформы в сфере общественного транспорта.

За девять месяцев бюджет Севастополя получил 13,3 млн рублей налоговых и неналоговых поступлений. С 2018 года увеличен размер ставки налога на грузовой транспорт и мотоциклы.

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