Нефть теряет поддержку

Москва, , 12:57 — REGNUM На этой неделе нефть пыталась расти, но неудачно: инвесторы уже не так активно играют на повышение котировок. Причин несколько, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Импорт энергоресурсов в Китай упал до 11-месячного минимума в октябре, что ставит под сомнение прошлый прогнозы, говорящие о росте спроса на сырье», — отметил эксперт.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сходит на нет и крайне маловероятно сможет критично повлиять на объемы добычи нефти в регионе.

«Однако самым важным поводом для опасений инвесторов стало возможное увеличение эффективности производства сланцевой нефти: несмотря на сокращение числа буровых установок на прошлой неделе, добыча сырья в США выросла максимально с 1983 года — очередной повод задуматься об увеличении дисбаланса спроса и предложения на рынке», — пояснил Мащенко.

Все эти факторы, по его мнению, мотивируют игроков закрывать свои позиции и крайне настороженно относиться к открытию новых.

«В отсутствии серьезных причин для роста, продажа актива может продолжиться, а котировки могут плавно опуститься до $62,30 за баррель», — считает эксперт.

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