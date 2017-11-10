ФНС упрощает документы для налогообложения имущества граждан

Москва, 10 ноября 2017, 12:23 — REGNUM В России с 11 ноября 2017 года меняются формы документов, которые заполняют владельцы недвижимости и транспорта, сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Изменятся те формы документов, в которых граждане РФ сообщают о наличии у них объектов налогообложения (по которым не получили налоговое уведомление и не заявляли льготы) или выбирают, в отношении какого объекта недвижимости должна применяться льгота.
В частности, из документов исключены сведения о месте жительства (места пребывания) налогоплательщика и места нахождения объектов недвижимости.
Кроме того, налогоплательщик может представить эти документы в любой налоговый орган и выбрать способ информирования о результатах их рассмотрения.
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Как сообщало ИА REGNUM, прирост налоговых поступлений в российский бюджет составил 32% за 8 месяцев 2017 года. Ранее глава ФНС Михаил Мишустин заявил: «Службе удалось сохранить положительный тренд налоговых поступлений. «Так, за восемь месяцев в федеральный бюджет поступило 5,8 трлн рублей, что на 32% больше соответствующего периода 2016 года».
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