Почему в Москве переплачивают за продуктовую корзину? И при чём тут футбол?

Москва, , 13:13 — REGNUM Минимальный продуктовый набор стоимостью 4530 рублей — это статистическая конструкция, которая обслуживает интересы правительства и не вполне соответствует реальному положению дел. Так руководитель Центра макроэкономического анализа и прогнозирования РАН Ирина Букина прокомментировала ИА REGNUM данные Росстата о превышении на тысячу рублей по сравнению с регионами стоимости продуктовой корзины в Москве.

«Последние два-три года экономика падала, — заявила она. — В этом году рост едва заметный. Несмотря на низкую инфляцию, реальные доходы населения сокращаются. По-видимому, в регионах это более заметно и там люди сокращают свое потребление, а значит, и цены растут медленнее, чем среднестатистическая инфляция. Продавцы в регионах просто не могут позволить себе поднимать цены очень высоко. В столице дифференциация доходов больше, и поэтому здесь далеко не все снижают своё потребление так сильно. В регионах всё-таки более однородная среда — все бедные».

По мнению Букиной, этот разрыв продолжит увеличиваться, если текущее положение дел в экономике не изменится.

«В Москве будет проходить чемпионат, и много средств тратится на его подготовку, а те, кто приезжает сюда и работает, имеет возможность получать доход выше, чем в регионах», — напомнила экономист.

При этом она усомнилась в объективности официальной статистики, касающейся стоимости минимального продуктового набора.

«Зная о том, как создаются эти наборы, можно сказать, что перед нами некая статистическая конструкция, — заключила Букина. — Сложно себе представить, что в реальности кто-то может действительно прожить на эти средства. Состав товаров рассчитан на очень скромных и мало потребляющих людей. Такая статистика обслуживает интересы в том числе и правительства. Тем более, как я понимаю, Росстат теперь напрямую подчиняется Минэкономразвития. Наверняка эти наборы создаются в определенном контексте и с определенными намерениями».

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, эксперты все чаще выражают недоверие официальным данным, касающимся оценки доходов населения и уровня цен. Так, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, комментируя общую ситуацию с подорожанием продуктов в России, заявил, что после того, как отечественные статистические ведомства реформировали, их данные больше не выражают ничего. К примеру, недостоверными оказываются данные по инфляции, бумажные показатели которой очень сильно отстают от реальных цифр, давно убежавших далеко вперед.

Отметим, что цены на продукты питания в России за последние четыре года выросли в три-четыре раза, на мясные изделия — в два. Например, от 25 до временами 100 рублей за кг яблок. По словам специалистов, сейчас важно избежать повторного резкого скачка в 2018—2019 годах, который может вызвать новое падение рубля из-за нестабильности на мировых фондовых рынках и экономических проблем соседнего Китая.

Как пишут 10 ноября «Известия», Москва в 2017 году обогнала другие регионы по росту цен на продукты. Если в среднем по стране минимальный набор за 10 месяцев подорожал всего на 0,7%, то в столице — почти на 2%. Цена минимального продуктового набора в среднем по России в октябре составила 3714 рублей, а в Москве — более 4530 рублей.

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