Воронеж: Дом Маршака «под сауну» продают по дешёвке

Воронеж, , 12:02 — REGNUM Собственники дома по улице Карла Маркса, 72, в Воронеже, более известного горожанам как «дом Маршака», не могут найти на него покупателей. Здание было выставлено на продажу еще в марте, сейчас оно все еще продается — уже по значительно сниженной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, изначально за трехэтажное историческое здание собственник планировал получить 250 млн рублей. Судя по объявлению, размещенному на специализированном ресурсе, теперь цена снижена до 210 млн рублей.

«Здание начала 20 века, (использовалось как жилой дом), в 2010 году пристроено 3-х этажное крыло. Подвал спроектирован и реконструирован для организации фитнес-зала (СПА-салона) с сауной и бассейном. Организована собственная парковка. Мансарда», — говорится в объявлении. Общая площадь дома — 2 тыс. 165 кв.м.

Дом новым владельца предлагается использовать в качестве «элитного» жилого дома, СПА-отеля или офисного здания.

«Дом Маршака» (особняк дворянина Митрофана Сомова) был построен в 1912−13 годах по проекту архитектора Пантелеймона Медведева, является объектом культурного наследия регионального значения.

В 1915−16 годах здесь у своего дяди, в квартире №1, жил детский поэт и переводчик Самуил Маршак. Здесь он делал переводы английской и шотландской поэзии, которые принесли ему раннюю известность, работал над пьесами для самодеятельного подросткового театра, устраивал в квартире хоровые домашние представления.

В 1919 году здание реквизировали, и до последнего времени дом был жилым. В 2000-х годах дом оказался в частной собственности.

В 2009 году вокруг этого дома развернулся серьезный конфликт: 11 из 12 квартир в этом доме приобрел отец одного из депутатов Воронежской городской думы. Собственница оставшейся квартиры заявляла, что ее вынуждают съехать: в квартире периодически выходила из строя канализация, водопровод, отопление. От услуг управляющей компании собственник отказался, в итоге оставшиеся в доме жители оказались заложниками нового владельца дома. В итоге им все же пришлось переехать. В 2010−12 годах в здании провели ремонт, сделали пристройку.

В Воронеже установлен памятник Самуилу Маршаку, а с 2015 года в дни осенних школьных каникул проводится детский театральный фестиваль «Маршак».

Читайте ранее в этом сюжете: Дом Маршака — под сауну: в Воронеже продают историческое здание