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Госдума переписывает бюджет ПФР на 2017 год

Экономика

Дополнительные средства уйдут на выплаты летчикам

Москва, 10 ноября 2017, 11:49 — REGNUM  Правительственный законопроект, вносящий изменения в бюджет Пенсионного фонда (ПФР) на 2017 год, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 ноября.

Как рассказал в ходе пленарного заседания председатель правления ПФР Антон Дроздов, правительство решило пересмотреть бюджет фонда из-за улучшения прогноза социально-экономического развития РФ до 2020 года.

«Это приведение закона в соответствие с законом о федеральном бюджете на 2017, изменения в который сейчас находятся в Совете федерации. В частности, уменьшены средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет фонда на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса на 317,7 млн рублей в связи с тем, что инфляция в текущем году была меньше. Это также уменьшение объемов трансфертов в ПФР на обязательное пенсионное страхование, в связи с тем, что в этом году нам больше поступает доходов из-за корректировки заработных плат», — отметил Дроздов.

В частности, на эти цели из госбюджета уйдет на 30 млрд рублей меньше, чем планировалось ранее, поскольку показатель по фонду зарплат увеличился на 507 млрд рублей, что привело к росту страховых отчислений.

Кроме того, правительство также хочет снизить размер трансфертов в ПФР из федерального бюджета для софинансирования пенсионных накоплений застрахованных лиц за счет Фонда национального благосостояния. В 2017 на эти цели потребуется 5,543 млрд рублей, а не 6,766 млрд рублей, как планировалось ранее.

Кроме того, законопроект предлагает пересмотреть доходы и расходы бюджета ПФР в 2017 году. По расчетам правительства, они вырастут на 687,2 млн рублей за счет увеличения страховых взносов от роста зарплаты членов летных экипажей гражданской авиации.

«В соответствии с законом о дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, все поступающие доходы должны направляться на ежемесячные доплаты для данной категории пенсионеров», — пояснил в ходе пленарного заседания Госдумы Антон Дроздов.

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