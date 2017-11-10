Торговля Киргизии со странами ЕАЭС выросла до 101,2 млрд рублей

Бишкек, , 11:46 — REGNUM В январе — сентябре 2017 года объем товарооборота Киргизии со странами Евразийского экономического союза достиг $1 млрд 708,3 млн (101 млрд 221,39 млн рублей) и вырос на 11,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом сообщил зампредседателя национального статистического комитета Баисбек Касымбеков, выступая на пресс-конференции.

По словам чиновника, при этом объем экспорта киргизстанских товаров в государства-участники ЕАЭС увеличился на 32,2%, а импорта — на 5,8%. Наиболее активно республика торгует с Россией, на которую приходится 57,7% от общего объема товарооборота Киргизии с государствами-членами ЕАЭС, а также с Казахстаном — 40,1%.

«В экспорте товаров в Евразийский союз наибольшую долю занимают руды и концентраты благородных металлов — 18,8%, одежда — 17,6%, обувь — 10,8%, молочные продукты — 6,7%, фрукты сушенные — 4,7%, части и принадлежности для автомобилей и тракторов — 4%, а также стекло полированное — 3,5%», — констатировал Касымбеков.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с 12 августа 2015 года Киргизская Республика является полноправным государством-участником Евразийского экономического союза.

Отметим, что товарооборот Киргизии с другими странами ЕАЭС по итогам 2016 года снизился на 19% по сравнению с 2015 годом и составлял $2 млрд 154 млн (около 127 млрд 630,31 млн рублей по текущему курсу).

Экспорт киргизстанских товаров в государства Евразийского альянса в это период сократился на 9%, а импортные поставки упали на 20%. Наиболее активно республика торговала с Россией — на сумму в $1 млрд 50 млн (свыше 62,21 млрд рублей).